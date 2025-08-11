الإثنين 2025-08-11 12:38 م
 

صرصور يفاجئ جينيفر لوبيز وجمهورها ينبهر بتصرفها - فيديو

جينيفر لوبيز
 
الإثنين، 11-08-2025

الوكيل الإخباري-   أظهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز روحًا احترافية خلال حفلها في ألماتي، كازاخستان، مساء الأحد 10 أغسطس، حين فوجئت بصرصور ضخم يزحف على فستانها على المسرح، أثناء أداء إحدى أغنياتها ضمن جولتها العالمية "مستيقظون طوال الليل 2025".

المغنية التقطت الصرصور بهدوء وألقت به جانبًا، ثم مازحت الجمهور قائلة: "كان يُدغدغني"، قبل أن تواصل الغناء وكأن شيئًا لم يحدث.


الواقعة، التي انتشرت عبر حساب معجبيها على "إنستغرام"، نالت إشادة واسعة من جمهورها، خاصة بعد تعليق ساخر أشار إلى فيلمها الجديد "قبلة امرأة العنكبوت"، حيث كتب أحدهم: "بدأت بروفات قبلة امرأة الكريكيت على المسرح!"


يُذكر أن هذا الموقف يأتي بعد أسابيع قليلة من حادثة مماثلة في بولندا، حين انفصلت تنورة لوبيز اللامعة على المسرح، لكنها تعاملت معها بنفس الهدوء وروح الدعابة.

 

 

