تطورات جديدة في حالة أنغام الصحية بعد شائعات غرفة العزل

الوكيل الإخباري- طمأن الإعلامي محمود سعد جمهور الفنانة أنغام على حالتها الصحية، مؤكدًا أنها تتعافى بشكل جيد بعد الجراحة الأخيرة التي أجرتها في ألمانيا، نافياً ما تم تداوله عن وجودها في غرفة عزل بسبب ضعف المناعة.

وكتب سعد عبر حسابه على فيسبوك:

"أنغام الحمد لله بخير، وبتتعافى بشكل كويس جدًا في المستشفى.. هي في غرفة عادية ومعاها ابنها عمر، والعملية كانت موفقة جدًا".



وكانت أنغام قد خضعت لجراحة دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس، بعد عملية سابقة لإزالة كيس، إثر أزمة صحية مفاجئة.



ومن المقرر أن تبقى تحت المتابعة الطبية حتى تستقر حالتها وتعود إلى مصر لاستئناف نشاطها الفني.