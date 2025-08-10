الأحد 2025-08-10 12:33 م
 

تطورات جديدة في حالة أنغام الصحية بعد شائعات غرفة العزل

6ف5ب
أنغام
 
الأحد، 10-08-2025 11:28 ص

الوكيل الإخباري-   طمأن الإعلامي محمود سعد جمهور الفنانة أنغام على حالتها الصحية، مؤكدًا أنها تتعافى بشكل جيد بعد الجراحة الأخيرة التي أجرتها في ألمانيا، نافياً ما تم تداوله عن وجودها في غرفة عزل بسبب ضعف المناعة.

اضافة اعلان


وكتب سعد عبر حسابه على فيسبوك:
"أنغام الحمد لله بخير، وبتتعافى بشكل كويس جدًا في المستشفى.. هي في غرفة عادية ومعاها ابنها عمر، والعملية كانت موفقة جدًا".


وكانت أنغام قد خضعت لجراحة دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس، بعد عملية سابقة لإزالة كيس، إثر أزمة صحية مفاجئة.


ومن المقرر أن تبقى تحت المتابعة الطبية حتى تستقر حالتها وتعود إلى مصر لاستئناف نشاطها الفني.

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غغغ

طب وصحة حالات التسمم الغذائي المعدية.. إليك نصائح لمنع انتشارها

بن غفير

فلسطين بن غفير: سأطالب نتنياهو بخطوات عملية وفورية لتفكيك السلطة الفلسطينية

ا

طب وصحة ما مقدار البروتين الذي يحتاجه الجسم؟

اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية نجاح ثاني عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض تصلب لويحي في مركز الأورام العسكري

غع

طب وصحة في أجواء شديدة الحرارة.. أعشاب وأطعمة تساعد جسمك على التبريد الطبيعي

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية تفاصيل المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة

أشغال معان تنهي مشروع إعادة تأهيل طريق الجامعة

أخبار محلية أشغال معان تنهي مشروع إعادة تأهيل طريق الجامعة

تعبيرية

أخبار محلية حماية المستهلك: تجنّبوا شراء وتخزين السلع في هذه الأجواء



 
 





الأكثر مشاهدة