تطورات جديدة في حالة أنغام الصحية بعد شائعات غرفة العزل

وكتب سعد عبر حسابه على فيسبوك:
"أنغام الحمد لله بخير، وبتتعافى بشكل كويس جدًا في المستشفى.. هي في غرفة عادية ومعاها ابنها عمر، والعملية كانت موفقة جدًا".
وكانت أنغام قد خضعت لجراحة دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس، بعد عملية سابقة لإزالة كيس، إثر أزمة صحية مفاجئة.
ومن المقرر أن تبقى تحت المتابعة الطبية حتى تستقر حالتها وتعود إلى مصر لاستئناف نشاطها الفني.
-
أخبار متعلقة
-
الوسط الفني المصري يودّع الفنان الكبير سيد صادق في أجواء حزينة
-
رشاقتها وإطلالتها الوردية يضعان شيماء سيف في صدارة الترند - صورة
-
فوضى وتضارب يؤخران صعود تامر حسني على مسرح بيروت - فيديو
-
بعد حفل زفافه الضخم.. مرض مزمن يكشف تفاصيل جديدة عن زوج يومي
-
مصر .. بلاغ ضد بلوغر شهيرة بسبب ثروتها المفاجئة
-
بعد "إش إش".. انفصال مي عمر ومحمد سامي إليكم التفاصيل
-
سامو زين يثير الجدل بإطلالة غير متوقعة في كليب "ميتعزش" - فيديو
-
أنباء عن دخول داليدا خليل القفص الذهبي قريباً.. وهذه هوية عريسها