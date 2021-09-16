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الخميس، 16-09-2021 04:03 م

حريق يلتهم منزل شريف منير ونجاة زوجته وابنته من الموت - صور

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الوكيل الإخباري - أعلن الفنان شريف منير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عن نشوب حريق هائل في منزله صباح اليوم الخميس.

ونشر منير، مجموعة صور من الحريق، وعلق عليه كاتبًا: "الحمدلله .. قدّر ولطف.. سيجارة إترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت.. شبت حريقة.. والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق.

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وأضاف شريف منير: "الحمدلله قدر الله وماشاء فعل . وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي وبنتي إللي كانوا لوحدهم في البيت ..لإني بصور من 7 صباحًا وده حصل وأنا مش موجود".


يذكر أن شريف منير، يعرض له حاليًا مسلسل جديد باسم «إجازة مفتوحة»، على قناة on.


تدور قصة المسلسل حول المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج ولديه أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير.


«إجازة مفتوحة» بطولة شريف منير ولقاء الخميسى وسميحة أيوب وملك قورة ومراد مكرم وكريم أبو زيد وهشام إسماعيل وألفت عمر تأليف أحمد محمود أبو زيد إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

 




 

 

المصدر - لها 

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