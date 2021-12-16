حسن الرداد يتجاوز أحزانه ويظهر في عرض فيلم برا المنهج

الوكيل الإخباري - بعد استضافته في برنامج "حبر سري" في أول ظهور إعلامي له بعد وفاة والدته ثم والدَي زوجته الفنانَين سمير غانم ودلال عبد العزيز، استطاع الفنان حسن الرداد كسر حالة الحزن من خلال الظهور في أول مناسبة فنية منذ الوفاة، حيث حرص على دعم الفنان ماجد الكدواني والمخرج عمرو سلامة، في فيلمهما الجديد "برا المنهج"، والذي عُرض أمس الأربعاء في إحدى دور السينما بالقاهرة الجديدة.



وشهد العرض الخاص للفيلم، حضور عدد كبير من صنّاعه، أبرزهم المخرج عمرو سلامة، وماجد الكداوني، والطفل عمر شريف، والمنتجة شاهيناز العقاد، بينما غاب كلّ من الفنانين: روبي وأسماء أبو اليزيد ودنيا ماهر وأحمد خالد صالح.

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المصدر - لها