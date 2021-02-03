حصان يفقد ممثلة تونسية قدرتها على المشي

الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة التونسية فريال يوسف، عن سبب غيابها عن المشاركة في الدراما المصرية وحضور المهرجانات الفنية خلال السنوات الأخيرة.

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وقد اشارت الى أن السبب في غيابها هو عدم قدرتها على المشي إثر تعرضها لإصابة في ظهرها جراء سقوطها من فوق حصان.



وتدهورت حالة الفنانة التونسية بعد مرور عام على الحادث ، إذ أجبرت على المكوث في المستشفى لمدة 10 أيام، قبل أن تسافر إلى المانيا للبدء بعلاج وبروتوكول صحي سيرافقها طوال حياتها.



وأعربت فريال يوسف عن خوفها من تدهور حالتها الصحية بسبب عدم قدرتها على استكمال العلاج نتيجة إغلاق البلاد هناك بسبب فيروس “كورونا” المستجد.



المصدر : الامارات نيوز



