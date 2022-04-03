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الأحد، 03-04-2022 10:17 ص

حقيقة تسجيل سمير صبري فوازير رمضان في المستشفى

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الوكيل الإخباري - انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية تؤكد أن الفنان سمير صبري، انتهى من تسجيل سبع حلقات من برنامج "الكلام على مين"، والذي يعد ضمن فوازير رمضان على الإذاعة وأنه من المفترض أن يقدمه خلال شهر رمضان الحالي على إذاعة الأغاني.

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وأكدت الأخبار أن ذلك تم خلال تواجده في المستشفى عبر الهاتف، ومن المقرر إذاعته بشكل يومي في تمام الساعة الثالثة عصرا طوال شهر رمضان.


إلا أن مديرة أعمال سمير صبري نفت في تصريحات صحافية كل ما تردد عن تسجيل الفنان الكبير برنامجاً إذاعيا وهو على فراش المرض، حيث يرقد حاليًا في مستشفى المعادي العسكري بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة الأيام الماضية.


وقالت إن تِلك الفوازير التي قررت إذاعة الأغاني عرضها هذا العام، في الموسم الرمضاني الحالي، قديمة وتم تسجيلها العام الماضي، وليست جديدة كما ردد البعض، فسمير رغم تحسن حالته الصحية في الفترة الحالية لن يستطيع القيام بهذا الأمر.

 

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