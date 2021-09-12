حقيقة خطوبة داليدا خليل وجوزيف عطية

الوكيل الإخباري - نفت الممثلة اللبنانية داليدا خليل الشائعات التي ضجت بها كواليس الساحة الفنية في لبنان والوطن العربي عن خطوبتها من الفنان اللبناني جوزيف عطية و أكدت أن ثمة صداقة بينهما و موضوع الارتباط الذي تم الحديث عنه مفبرك تماماً لان ليس من المعقول بحسب قولها كل ما ظهر أثنين في صورة يكون مشروع الحب و الزواج ثالثهما .

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داليدا أشارت الى ان جوزيف أيضاً زميلها في الفن و من البديهي ان تلتقي به كما بين الحين و الاخر بكثر من زملائها الفنانين والممثلين.

المصدر - الفن