حقيقة زواج الفنانة سوزان نجم الدين

الوكيل الإخباري - إنتشرت أخبار على مواقع التواصل الإجتماعي تفيد أن الممثلة السورية سوزان نجم الدين تزوجت من مرافقها الشخصي في أحد منتجعات دبي.

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فإن سوزان أعربت عن سخريتها عن هذا الخبر.

وقالت : "غريب كيف يصدق الناس مثل هذه الأخبار، فأنا ليس لدي بالأصل أي مرافق شخصي".

وتابعت سوزان: "ولم أتزوج ولا أفكر في الزواج، والخبر منفي جملة تفصيلاً".

وأشارت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مكان من هب ودب، ومن الصعب ضبطها وسط انعدام الأخلاق لدى البعض.

المصدر - الفن

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