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الثلاثاء، 21-09-2021 04:54 م

حقيقة زواج الفنانة سوزان نجم الدين

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الوكيل الإخباري - إنتشرت أخبار على مواقع التواصل الإجتماعي تفيد أن الممثلة السورية سوزان نجم الدين تزوجت من مرافقها الشخصي في أحد منتجعات دبي.

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فإن سوزان أعربت عن سخريتها عن هذا الخبر.

 

وقالت : "غريب كيف يصدق الناس مثل هذه الأخبار، فأنا ليس لدي بالأصل أي مرافق شخصي".

وتابعت سوزان: "ولم أتزوج ولا أفكر في الزواج، والخبر منفي جملة تفصيلاً".

 

وأشارت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مكان من هب ودب، ومن الصعب ضبطها وسط انعدام الأخلاق لدى البعض.

 

المصدر - الفن 

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