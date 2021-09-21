حقيقة زواج الفنانة سوزان نجم الدين

الوكيل الإخباري - إنتشرت أخبار على مواقع التواصل الإجتماعي تفيد أن الممثلة السورية سوزان نجم الدين تزوجت من مرافقها الشخصي في أحد منتجعات دبي.
فإن سوزان أعربت عن سخريتها عن هذا الخبر.
وقالت : "غريب كيف يصدق الناس مثل هذه الأخبار، فأنا ليس لدي بالأصل أي مرافق شخصي".
وتابعت سوزان: "ولم أتزوج ولا أفكر في الزواج، والخبر منفي جملة تفصيلاً".
وأشارت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مكان من هب ودب، ومن الصعب ضبطها وسط انعدام الأخلاق لدى البعض.
المصدر - الفن
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