حقيقة زواج اللمبي من فنانة خليجية شهيرة!.. صور

الوكيل الاخباري - تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً أخباراً اشارت إلى زواج الفنانة البحرينية شيماء سبت والممثل المصري محمد سعد المعروف بدور اللمبي الكوميدي.

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وتساءل الكثيرون عن صحة هذا الخبر وهو ما دفع الفنانة إلى الخروج عن صمتها. ولهذا أعادت نشر صورة جمعتها والفنان وتم تداولها مؤخراً. وتعليقاً عليها كتبت: "اليوم وايد وصلتني هذه الصورة من عدة أشخاص ومواقع مشهورة بالسوشال ميديا".



وأضافت: "أنا ما أعرف منو كاتب ومنزل بالنت هذه صورة زوجة النجم المصري محمد سعد واللي أنا معجبة فيه جداً". هذه صورتي أنا فعلاً معاه في مهرجان دبي السينمائي سنة 2013 وكانت للذكرى وعزيزة علي فقط للتوضيح".



ويشار إلى أنها أثارت الاهتمام في وقت سابق بسبب تعليق أدلت به بعد إعلان زواج شقيقتها الصغرى ابرار. وفي هذا السياق ظهرت في مقطع مصور قالت فيه إن لانتشار وباء كورونا جانباً إيجابياً هو زواج شقيقتها. و أضافت: "حسبي الله ونعم الوكيل على كورونا... كورونا في شيماء وفي شيلاء"، معلنة بهذا رغبتها في الزواج أيضاً.









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