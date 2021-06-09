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الأربعاء، 09-06-2021 10:54 ص

حقيقة عودة فهرية أفجن للمشاركة في الدراما التركية

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الوكيل الإخباري - ظهرت فهرية أفجن قبل أيام بصحبة زوجها بوراك أوزجيفيت في أحد شوارع إسطنبول، وما ان ظهرت حتى تهافتت عليهما كاميرات المصورين والباباراتزي ايضاً، ليسألوا عن حقيقة عودتها للمشاركة في الدراما التركية في الموسم الجديد.

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فقد انتشرت العديد من الأخبار عن انضمام فهرية أفجن لفريق عمل مسلسل "شقة الأبرياء" بعد انسحاب بطلته فرح زينب عبد الله التي لم تستطع الاستمرار في العمل، بعد أن أصيبت بحالة اكتئاب بسبب أحداث المسلسل.

 

وبمجرد أن رصدت كاميرات الصحفية بوراك وفهرية في أحد شوارع إسطنبول، انطلقوا لمعرفة الحقيقة منها؛ حيث ذكرت التقارير التركية المصورة أن فهرية لم تنفِ عودتها للموسم الدرامي القادم في موسم الشتاء، وأكدت أن لديها مفاجآت ستعلن عنها قريباً، ولكنها حالياً في فترة راحة وتقضي إجازتها الصيفية برفقة زوجها وابنها.


ونفت الصحفية التركية بيرسين عبر صفحتها الرسمية على تويتر أن تكون فهرية ضمن فريق عمل مسلسل "شقة الأبرياء".

 

 

المصدر - نواعم 


 




 

 


 

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