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الجمعة، 26-11-2021 07:19 م

حقيقة وفاة محمد الشرنوبي في حادث سير مروع

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الوكيل الاخباري - تبادل رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للفنان المصري محمد الشرنوبي أثناء دخوله أحد المستشفيات، قبيل دخوله غرفة العمليات، إثر تعرضه لحادث مروري وانقلاب سيارته.

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بدورها سارعت زوجة الفنان محمد الشرنوبي راندا رياض، إلى الرد على الأخبار المنتشرة، نافية تعرض زوجها لأي حادث، وقالت إن الأمر هو مجرد شائعة، لأن هذه الصور المنتشرة هي من كواليس تصوير عمل درامي له.



إشارة إلى أنه يعرض حالياً لمحمد الشرنوبي في دور العرض السينمائي، فيلم "فرق خبرة"، ويجسد الشرنوبي خلال أحداث الفيلم شخصية "ناجي".

الفن

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