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الأربعاء، 03-11-2021 11:17 ص

أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد تكريم صناع عمل فرق خبرة لـ دلال عبد العزيز - صورة

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الوكيل الإخباري - بعد عرض فيلم "فرق خبرة" والذي يعدّ آخر أعمال الممثلة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز، هنأت الفنانة دنيا سمير غانم فريق العمل عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي بطريقة مميّزة.

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دنيا نشرت صورة لأبطال الفيلم ومنهم محمد الشرنوبي وهدى المفتي وهما يحملان بوستر الفيلم بصورة دلال عبد العزيز.

 

وعلقت: "ألف مبروك فيلم (فرق خبرة) الله يرحمك يا أمي"، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور، كما أعادوا تداول هذه الصورة، مؤكدين على قدرات دلال الكبيرة في التمثيل، وأن رحيلها خسارة للدراما المصرية.

 


 

المصدر - الفن 

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