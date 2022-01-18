حمو بيكا يكشف للمرة الأولى عن اسمه الحقيقي

الوكيل الإخباري - كشف مغنّي المهرجانات حمو بيكا للمرة الأولى عن اسمه الحقيقي، مؤكدا أنه لا يمانع في التخلّي عن اسم الشهرة "بيكا" في سبيل دخول نقابة المهن الموسيقية.





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وقال بيكا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر: "أنا مستعد أغيّر حياتي كلها عشان أشتغل وآكل عيش، وأنا اسمي الحقيقي محمد محمود، واسم الدلع حمو، لو عايزين في النقابة يشيلوا بيكا ويحطوا أي اسم مفيش عندي مشكلة".

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