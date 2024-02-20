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الثلاثاء، 20-02-2024 02:14 م

خروج مسلسل 'إثبات نسب' من السباق الرمضاني

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الوكيل الإخباري - بعدما كان من المقرر عرضه في رمضان 2024، توقف عرض مسلسل "إثبات نسب" لتغيب درة عن دراما رمضان هذا العام .

ويذكر أن مسلسل "إثبات نسب" من بطولة درة، محمود عبدالمغني، نبيل عيسى، صدقي صخر، هند عبدالحليم.

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والعمل من تأليف محمد ناير وجمال رمضان، ومن إخراج أحمد عبده.

 


وتجسد درة خلال أحداث العمل بطولة مطلقة ضمن قضية اجتماعية درامية مشوّقة، إذ تؤدي شخصية سيدة متزوجة من نبيل عيسى، ولها ابن تحاول إثبات نسبه.


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