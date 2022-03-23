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الأربعاء، 23-03-2022 01:46 م

دانييلا رحمة تتعرض لإصابة خلال تصوير للموت 2 - فيديو

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الوكيل الإخباري - شارك المخرج فيليب أسمر متابعيه على تطبيق "إنستغرام" بمقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "للموت" الذي سيُعرض خلال موسم رمضان المقبل.

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وتظهر في المقطع النجمتان ماغي بو غصن ودانييلا رحمة خلال تصوير مشهد تُشهِر فيه الأولى مسدساً بينما تصرخ دانييلا عليها، لتضرب فمها بالمسدس بقوة وسط صدمة ماغي وقلقها عليها، وتعلّق على المقطع بطرافة: "أنا ما خصّني".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وعبّروا عن حماستهم لمتابعة أحداث الجزء الثاني من المسلسل.

 

 

 

 

 

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