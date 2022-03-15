نجوم مسلسل للموت يحتفلون بانتهاء التصوير

الوكيل الإخباري - احتفل نجوم مسلسل "للموت"، فجر اليوم الثلاثاء بانتهاء تصوير آخر مشاهد العمل، المنوي عرضه في شهر رمضان المقبل. واحتفى منتج العمل جمال سنان بجميع النجوم المشاركين، بوجود المخرج فيليب أسمر، والكاتبة نادين جابر.





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واستطاع الجزء الثاني (للموت) أن يحظى بشهرة واسعة قبل بدء عرضه بفترة طويلة، استناداً للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل.



وتتميز أحداث الجزء الثاني من العمل بالكثير من الغموض، وانتقال الأحداث والشخصيات إلى مكان آخر، عن تلك التي ظهرت في الجزء الأول بسياق متسارع.

زهرة الخليج

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