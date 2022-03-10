الخميس 10-03-2022
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الخميس، 10-03-2022 01:21 م

ايغل فيلم تكشف عن بوسترات مسلسل للموت بجزئه الثاني

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الوكيل الإخباري - مع اقتراب موعد عرض مسلسل (للموت) بجزئه الثاني خلال شهر رمضان المبارك، بداية شهر أبريل/ نيسان المقبل، كشفت شركة إيغل فيلمز عن بوسترات العمل الرمضاني المنتظر، بعد نجاحه الساحق في رمضان الماضي.

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العمل إخراج فيليب أسمر، تأليف وسيناريو وحوار ندين جابر، إنتاج جمال سنان/ Eagle Films وسيعرض خلال شهر. مضان المبارك عبر منصة Shahid VIP ومحطة الـ MTV.

وعرض الجزء الأول في سبتمبر من العام الماضي والمسلسل بطولة ماغي بو غصن ودانييلا رحمة ومحمد الأحمد وخالد القيش وباسم مغنية

 

نواعم

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