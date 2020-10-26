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الإثنين، 26-10-2020 01:27 م

درة تنفي عقد قرانها على هاني أسعد

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الوكيل الإخباري _ نفت الفنانة درة ما تم تداوله من انباء حول احتفالها مساء اليوم الإثنين، بعقد قرانها في الجونة السينمائي على رجل الأعمال هاني أسعد .

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مؤكدة ان ما تم نشره غير صحيح ، كما اشارت الى انها تتواجد حاليا في القاهرة ، وانه لا يوجد اليوم عقد قرآن.

 

المصدر : المصري اليوم 

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