درة تنفي عقد قرانها على هاني أسعد

الوكيل الإخباري _ نفت الفنانة درة ما تم تداوله من انباء حول احتفالها مساء اليوم الإثنين، بعقد قرانها في الجونة السينمائي على رجل الأعمال هاني أسعد .
مؤكدة ان ما تم نشره غير صحيح ، كما اشارت الى انها تتواجد حاليا في القاهرة ، وانه لا يوجد اليوم عقد قرآن.
المصدر : المصري اليوم اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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