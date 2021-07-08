الخميس 08-07-2021
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الخميس، 08-07-2021 11:04 ص

دينا الشربيني توضح حول ضعف ايرادات فيلمها ثانية واحدة

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الوكيل الإخباري - سئلت الممثلة المصرية دينا الشربيني عن سبب ضعف إيرادات أحدث أفلامها "ثانية واحدة"، مجيبة: "الإيرادات ليست من مهامها فهي تؤدي عملها فحسب".

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كما صرحت دينا خلال العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، أن الفيلم حقق إيرادات جيدة خارج مصر حيث كانت عدد مشاهداته أكثر، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.


ويشارك البطولة مع دينا بـ"ثانية واحدة" الممثل المصري مصطفى خاطر، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 3 مليون جنيه منذ بدء عرضه في عيد الفطر، وانخفضت الإيرادات حتى وصلت إلى 391 جنيها يوم أمس، ما يهدد بسحبه من دور العرض في السينما.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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