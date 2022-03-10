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الخميس، 10-03-2022 12:52 م

رشا شربتجي تعبر عن مشاعرها خلال مسلسل كسر عضم

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الوكيل الإخباري - شاركت المخرجة السورية رشا شربتجي عدداً من الصور من كواليس تصوير مسلسل "كسر عضم" الذي تقوم بإخراجه.

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وعبّرت شربتجي عن مشاعرها خلال عملها مع طاقم العمل وذلك في تعليق مرفق بصفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وكتبت :"كسر عضم" حكاية مهمة، ممتعة، عم نشتغل عليها بشغف رغم كل الصعوبات اللي تعرضنالها، وعندي شعور دائم أنو هاد العمل قادر يسرقني من مكاني وعيش مع شخصياتو وانشالله يقدر يسرق قلوب وعقول الناس بس يحضروه".

 

ومن المقرر أن ينافس مسلسل "كسر عضم" في السباق الرمضاني 2022.

 

الفن 

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