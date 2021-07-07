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الأربعاء، 07-07-2021 05:02 م

ريم الشريف تصدر طمني عنك حب - فيديو

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الوكيل الإخباري - طمني عنك حب" أغنية جديدة تضاف إلى رصيد النجمة اللبنانية ريم الشريف بعد النجاح الكبير الذي حققته في أعمالها السابقة، وهي باللهجة العراقية من كلمات الشاعر رامي العبودي، ألحان الفنان العراقي نور الزين، والذي اجتمعا لأول مرة معاً في هذا العمل، وتوزيع عمر صباغ، أما الكليب فقد تم تصويره بعدسة المخرج فادي حداد، ومن إنتاج شركة لايف ستايلز.

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تعد هذه التجربة الثانية لـ ريم الشريف على صعيد اللهجة العراقية وتحديداً بعد أغنيتها "آني حرّة"، إذ أنها أتقنت اللهجة بشكل جعل الجمهور العراقي الذواق للفن والموسيقى أن يتفاعل معها بشكل كبير.


وكما عودتنا النجمة ريم الشريف، فتحرص دائماً على تقديم ما هو جديد ومميّز، وليس فقط على صعيد الكلام واللحن، وإنما أيضاً على صعيد الصورة والكليب.

 

الكليب لم يخلُ من اللوحات الفنية الراقصة التي حملت توقيع فرقة المياس بإدارة مصمم الرقص العالمي نديم شرفان، حيث ابدعت ريم بتأديتها، وتناغمت حركات جسدها مع إيقاع صوتها.

 

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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