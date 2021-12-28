زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور - فيديو

الوكيل الإخباري - فجّرت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، خلال لقائها في برنامج CutheCrap على "يوتيوب" مفاجأة صادمة للجمهور حول حقيقة طلاقها من الفنان أحمد السقا خلال فترة زواجهما.





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وقالت : «إنه تم طلاقها من زوجها أحمد السقا مرتين بسبب الخلافات، انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقتوا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن أنتوا تنفصلوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي”.





المصدر - لها