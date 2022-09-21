الخميس 22-09-2022
الوكيل الاخباري

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

بدء تشغيل مستشفى الايمان الحكومي الجديد بعجلون

الامن العام : العثور على جثة سيدة داخل منزلها في جرش

الملك يزور مقر مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك

الكسبي : الحكومة لن تتوانى عن تقديم أفضل الخدمات لمسافري جسر الملك حسين

الأربعاء، 21-09-2022 05:03 م

سعد لمجرد يوجه نصيحة لمتابعيه

Saad-Lamjarred_Facebook-@SaadLamjarred.Official


الوكيل الإخباري-شارك الفنان المغربي سعد لمجرد صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهر سعد لمجرد في الصورة من داخل النادي الرياضي خلال ممارسة تمارينه الرياضية، وأرفق منشوره بتعليق، وجه من خلاله نصيحة لكل المتابعين، من وحي تعبه ومثابرته التي استمرت سنوات طويلة حتى وصل الى ما هو عليهالآن، وقال: "لا تتوقع من أي شخص أن يعطيك ما تريد. اعمل بجد ، وآمن بالله ، وكن مؤمنًا بأن كل شيء سيكون على ما يرام وأظهر بعض التفاني واذهب لتحصل عليه بنفسك".

اضافة اعلان


يُشار الى أن سعد كان قد شوق مؤخراً لأغنية جديدة، وأشار الى أنها ستكون باللهجة المغربية، وذلك بعد نجاح الأغنية الأخير، أغنية الحلق.

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4395396_1662704670

تفاصيل التجربة الكوميدية الأولى لـ دينا الشربيني

9049794_1640341661

"بالأحلام" للفنان ناصيف زيتون تحقق مليون مشاهدة

١-359-730x438-1-730x438

رسالة شكر من نادين الراسي لـ ماجدة الرومي بسبب شقيقها

6e7810c5a4d11fd3a48f8b1c0a5e54ad

بعد تعليق احلام بعدم رغبتها أن تكون أصالة .. رد مفاجئ من أصالة

255379_0

عادل امام يشارك صورة جديدة من مسرحية الزعيم

artworks-uYLXLjG1ufzhyHaH-CbjBUA-t500x500

من جديد .. "ايه اليوم الحلو دة" للفنان أحمد سعد تحقق رقماً قياسياً

أخبار متعلقة
100-18-730x438

صورة نادرة تجمع عابد فهد مع إبنه

-نادين-(1)

حقيقة ارتباط نادين نسيب نجيم بالفنان قصي خولي

new08

أنغام تشارك صورة جديدة برفقة ابنها

image

نادين نسيب نجيم تثير التكهنات حول ارتباطها بصورة جديدة

8192831-1971635263

علي ربيع يكشف عن مسلسله الجديد

03-09-22-579229466

شبيهة هندية للفنانة مي عز الدين .. صور