سعد لمجرد يوجه نصيحة لمتابعيه

الوكيل الإخباري-شارك الفنان المغربي سعد لمجرد صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.



وظهر سعد لمجرد في الصورة من داخل النادي الرياضي خلال ممارسة تمارينه الرياضية، وأرفق منشوره بتعليق، وجه من خلاله نصيحة لكل المتابعين، من وحي تعبه ومثابرته التي استمرت سنوات طويلة حتى وصل الى ما هو عليهالآن، وقال: "لا تتوقع من أي شخص أن يعطيك ما تريد. اعمل بجد ، وآمن بالله ، وكن مؤمنًا بأن كل شيء سيكون على ما يرام وأظهر بعض التفاني واذهب لتحصل عليه بنفسك".

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يُشار الى أن سعد كان قد شوق مؤخراً لأغنية جديدة، وأشار الى أنها ستكون باللهجة المغربية، وذلك بعد نجاح الأغنية الأخير، أغنية الحلق.





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