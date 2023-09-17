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الأحد، 17-09-2023 01:59 م

سلاف فواخرجي تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

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الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن مدى تأثرها برحيل والدها، مؤكدة أنها أصبحت تتحدث مع نفسها بصوت عالٍ رغم انتقادها منذ صغرها لهذا التصرف، واعتباره أنه يندرج ضمن المرض النفسي.

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جاء ذلك في منشور لفواخرجي عبر "إنستغرام"، استذكرت فيه والدها الراحل محمود فواخرجي، مشيرة إلى أنها لطالما انتقدت المشاهد الدرامية التي تتحدث فيها الشخصية مع نفسها بصوت عالٍ ومسموع وهي وحيدة في المكان، كون ذلك يندرج تحت معاناة الشخصية من مرض نفسي معين.


ورغم ذلك، أكدت فواخرجي أنها منذ رحيل والدها، أصبحت تعيش في حياتها اليومية مشاهد لا تمت للعقل بصلة، وتوجه له الأحاديث بصوت مرتفع، رغم كلامها الداخلي معه، لافتة إلى أنها تسترجع مواقف تجمعهما، أو رجاء لوجوده، أو حاجة منها لاستشارته.

 



فوشيا


 




 

 


 

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