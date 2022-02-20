سلمى غزالي تكشف أسرار مرض شقيقتها الراحلة ريم غزالي - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد رحيل شقيقتها العام الماضي، كشفت الفنانة سلمى غزالي عن تفاصيل جديدة حول وفاة شقيقتها ريم التي توفيت العام الماضي، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان، مشددة على اصرارها على عدم الخضوع للعلاج الكيماوي من أجل ابنتها.





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ونشرت نجمة "ستار اكاديمي 2" مقطع فيديو عبر حسابها على "انستغرام" تحدثت خلاله عن قرارها بالابتعاد عن عالم الشهرة والنجومية والتركيز في تجربتها الجديدة بعدما هاجرت إلى أستراليا، لافتة إلى أنها تعمل الآن كمدربة لطاقة الحياة وشاركت في العديد من الدورات من أجل مساعدة الناس وأن ما تقوم به في حياتها الجديدة استلهمته من شجاعة شقيقتها الراحلة ريم.

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