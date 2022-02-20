الأحد 20-02-2022
الوكيل الاخباري

رئيس مجلس النواب ينقل تحيات الملك للرئيس المصري

الفراية يبحث مع نظيره البنغالي تجربة الأردن في المجالات الامنية

الحنيفات: ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية خلال 2021

السياحة: إعفاء القادمين من الرسوم على منصة "Visit Jordan"

الضمان يطلق خدمة جديدة حول اصابات العمل

وزير الصحة: لا نية لإلزامية الجرعة الثالثة من اللقاحات

ألمانيا تخشى شللا اقتصاديا إذا اندلعت الحرب بين موسكو وكييف

الحكومة تفاوض شركات الطاقة المتجددة.. هل سينعكس على فواتير المواطنين؟

قطر تسيطر على 21 بالمئة من سوق الغاز العالمي خلال الشهر الماضي

أوروبا تعلن تقديم دعم مالي جديد لأوكرانيا

الأحد، 20-02-2022 01:09 م

سلمى غزالي تكشف أسرار مرض شقيقتها الراحلة ريم غزالي - فيديو

36170_33707


الوكيل الإخباري - بعد رحيل شقيقتها العام الماضي، كشفت الفنانة سلمى غزالي عن تفاصيل جديدة حول وفاة شقيقتها ريم التي توفيت العام الماضي، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان، مشددة على اصرارها على عدم الخضوع للعلاج الكيماوي من أجل ابنتها.

اضافة اعلان

ونشرت نجمة "ستار اكاديمي 2" مقطع فيديو عبر حسابها على "انستغرام" تحدثت خلاله عن قرارها بالابتعاد عن عالم الشهرة والنجومية والتركيز في تجربتها الجديدة بعدما هاجرت إلى أستراليا، لافتة إلى أنها تعمل الآن كمدربة لطاقة الحياة وشاركت في العديد من الدورات من أجل مساعدة الناس وأن ما تقوم به في حياتها الجديدة استلهمته من شجاعة شقيقتها الراحلة ريم.

 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6212256b4236042461211bd7

الموت يفجع الوسط الفني اللبناني - صورة

ABAYAS007

أبرز ما سيشهده الجزء الثاني من للموت

cyrine_3

شاهد..سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلادها قبل موعده

10774516-1141730120

رسالة حزينة جديدة من نجل الفنان خالد سامي عن والده

2021_11_27_1_27_12_145

تفاعل النجوم مع وفاة والدة المخرج الراحل حاتم علي - صورة

image (1)

رامز جلال يبدأ تصوير برنامج المقالب الجديد في السعودية - صورة

أخبار متعلقة
3534441891627270996 (1)

زكي فطين عبد الوهاب في العناية المركزة