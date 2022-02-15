سوسن بدر ستلعب بطولة مسرحية رحلة المداحين

الوكيل الإخباري - أكد الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي استعداد الفنانة المصرية سوسن بدر، للعب بطولة مسرحية رحلة المداحين التي ستعرض على خشبته المسرح القومي خلال أيام شهر رمضان.





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وقال إيهاب فهمي إنّ العرض المسرحي سيشهد مشاركة بهاء ثروت، ومجموعة من نجوم المسرح القومي.

وعبّر إيهاب فهمي عن سعادته، لاختياره مديراً للمسرح القومي للسنة الثالثة على التوالي.



ومسرحية رحلة المداحين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج محمد الخولي.



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