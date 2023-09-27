شاكيرا قد تواجه السجن 8 أعوام في إسبانيا

الوكيل الإخباري- من المحتمل أن تواجه نجمة البوب الشهيرة، شاكيرا، محاكمة ثانية بعد أن تم اتهامها بأنها مدينة لسلطات الضرائب الإسبانية بنحو 6.7 مليون يورو (7 ملايين دولار).



وقال متحدث قضائي، الثلاثاء، إن مكتب المدعي العام قدم شكوى جنائية ضد المغنية الكولومبية أمام محكمة تقع بالقرب من برشلونة، وسوف تقرر المحكمة الآن ما إذا كانت المغنية يجب أن تخضع للمحاكمة.



وكان تحقيق أولي بدأ في يوليو (تموز) الماضي، بعد ورود تقرير صادر عن مكتب الضرائب في برشلونة بشأن جريمتين محتملتين بخصوص ضريبة الدخل والممتلكات في عام 2018.

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ومن المقرر أن تمثل المغنية الحسناء (46 عاماً) أمام المحكمة في برشلونة هذا العام، بتهم منفصلة تتعلق بالتهرب الضريبي، يبلغ مجموع قيمتها نحو 14.5 مليون يورو، خلال الفترة بين عامي 2012 و2014.



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