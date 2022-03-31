شاهد..الرئيس السيسي يظهر في مسلسل الاختيار 3 خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري - طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلان الدعائي لمسلسل "الاختيار 3" المقرر عرضه خلال شهر رمضان.

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وشهد الإعلان ظهور الشخصيات الرئيسية للمسلسل التي تكشف لنا على مدار 30 حلقة "كواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر" خلال ثورة 30 يونيو عام 2013.



ومسلسل "الاختيار 3" من بطولة كل من أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، شريف حافظ، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.



ومن المنتظر أن يجسد الفنان ياسر جلال شخصية الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع عام 2013، فيما يؤدي الفنان صبري فواز دور الرئيس المصري آنذاك الإخواني محمد مرسي.





ويتطرق المسلسل إلى الدور الذي قام به السيسي منذ أن كان رئيسا للمخابرات الحربية وعضوا في المجلس العسكري الذي أدار البلاد عقب تنحي الرئيس الراحل حسني مبارك، حتى تولي السيسي منصب وزير الدفاع خلال فترة حكم الإخوان، وتدخله لعزل مرسي وتعطيل العمل بالدستور، وتصديه للعديد من التحديات والمؤامرات.

وسيقوم الفنان خالد الصاوي بشخصية خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان. ويعود الفنان كريم عبد العزيز لتجسيد شخصية الضابط في الأمن الوطني "زكريا يونس" التي جسدها في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار".

روسيا اليوم