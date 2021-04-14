الأربعاء 14-04-2021
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الأربعاء، 14-04-2021 01:02 ص

شاهد بالفيديو - رامز جلال يضرب أحمد سعد بالنار

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الوكيل الاخباري - حل الفنان أحمد سعد في الحلقة الاولي من برنامج مقلب «رامز عقله طار» والذي يقدمه الفنان رامز جلال حيث بدأت الفقرة الأولي بلعب سعد احد العاب البنادق الملونه بمدينة الملاهي التي يقيم بها البرنامج .

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وتعود فكرة المقلب إلى وضع الضيف داخل غرفة محاكاه، بأحدى المدن الترفيهيه بالعاصمة السعودية الرياض.


ويتم إيهام الضيف بوجود عطل فني في غرفة المحاكاه، يترتب عليه فك مفضلات الغرفة وتصبح معلقة بواسطة رافعة لرفع الغرفة، وفجأة يتم فتح باب الغرفة ليلقي الركاب بالممثل الضيف، ويقفظ من أرتفاع عدة أمتار داخل مسبح (حمام سباحة).

 

المصدر - المصري اليوم 

 

 




 

 


 

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