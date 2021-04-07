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الأربعاء، 07-04-2021 11:30 ص

فنان مصري شهير يعمل سائقاً لمروره بضائقة مالية.. شاهد

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الوكيل الاخباري - كشف الكاتب الصحافي المصري مصطفى الكيلاني، عن مرور المخرج أمير شاكر بضائقة مالية دفعته للعمل سائقاً لسيارة أُجرة ضمن إحدى شركات النقل الخاصة للركّاب، حتى يتمكن من إعالة أسرته.

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وكتب الكيلاني عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "أمير شاكر الفنان الكبير والمخرج المنفّذ لعشرات الأفلام واحد من أنجح وأشطر مساعدي الإخراج في مصر، قابلته في المرور وأنا بجدد رخصة عربيتي من شهرين، أمير شاكر بيشتغل سواق علشان يصرف على بيته وعياله... أنا في بداية الألفية شفت بعيني نجوم كبار دلوقت كانوا وقتها يتمنوا نظرة رضا من أمير، وإنه يختارهم يعملوا دور".


وأضاف: "ولما بقوا نجوم وإحنا كتبنا على السوشيال ميديا عن ظروف أمير شاكر، وإنه محدش بيشغله رغم شطارته، مفيش واحد منهم فكّر يرجّعه للشغل في فيلمه أو مسلسله، ياريت محدّش يتكلم عن قطع الأرزاق، علشان الشاطرين قاعدين في البيوت بسبب نفسنة بعضكم وقطعهم للأرزاق، اللي عاوز يشوف أمير يرجع لمشهد الطيارة في فيلم "حرامية في تايلاند"".

وشارك أمير شاكر في مشهد واحد من فيلم "حرامية في تايلاند"، أثناء السفر على متن الطائرة، حيث ظهر جالساً إلى جوار الفنان ماجد الكدواني.


كما شارك كمخرج منفّذ لعدد من الأعمال الدرامية الشهيرة مع نجوم كبار منهم الفنان عادل إمام في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، و"ملك روحي" و"أين قلبي" و"أحلام عادية" مع يسرا، و"عايزة أتجوز" مع هند صبري، وهو أيضاً مساعد مخرج لمسلسل "ذئاب الجبل".



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