شاهد.. تيم حسن يتحدث عن تجربته الفاشلة في بيروت

الوكيل الإخباري - كشفت النجم السوري تيم حسن خلال حلوله ضيف برنامج "مع الشريان" المُذاع على قناة "إم بي سي"، أبرز محطات مشواره الفني.

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وأوضح أنه اتجه إلى بيروت من أجل دراسة الحقوق، لكنه فشل، قائلاً: "والدي ووالدتي كانوا متفائلين بنجاحي ولكني أحببت بيروت فترتها حيث كنت أذهب للامتحان في بيروت".





وأضاف: "أخفيت موضوع فشلي عن أبي لكنه كشفني بعد عامين ولكنه قرأ والدي إعلاناً في الجريدة عن الانضمام للمعهد العالي للفنون المسرحية وضحك وقالي لي "بدل ما تمثل عليّ اذهب ومثّل أمامهم وبالفعل ذهبت للمعهد".

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