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الأربعاء، 06-07-2022 10:14 ص

شاهد..عبر بث مباشر فنانة مصرية تهدد بالانتحار

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الوكيل الإخباري - هددت فنانة مصرية شابة  تدعى دينا المصري بالانتحار في بث مباشر عبر حسابها على فيسبوك.

وأكدت  أن "الفيديو سيكون الأخير لها".

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وتعرضت دينا المصري لأزمة نفسية، مشيرة في شريطها المصور إلى أن قرار إنهاء حياتها بسبب استغلال البعض لها وعدم مساعدتها، مؤكدة أنها يئست من الحياة ومحاولة الكل استغلالها ولم تجد من يقدم لها يد العون دون مقابل لذلك قررت التخلص من حياتها أمام الجميع.


 ووجهت دينا حسين رسالة لكل من حاول استغلالها، وقالت "أنا بكرهكم كلكم"  وقطع البث ولايوجد أي تفاصيل عنها بعد تلك اللحظة.

 

 

البيان 

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