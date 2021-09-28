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الثلاثاء، 28-09-2021 11:20 ص

شاهد ...ما فعلته سميرة سعيد عند غنائها مون شيري

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد فيديو لها من كواليس تدربها على غناء أغنيتها "مون شيري".

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وفي احدى لقطات الفيديو، ظهرت سميرة سعيد وهي تحمل عصفوران بيديها.
ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.


وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم لسميرة سعيد، وذلك من بداياتها، وظهرت سميرة وهي تغني "غزيل فله".


واللافت هو أن سميرة سعيد ما زالت تتمتع بذات الملامح رغم مرور سنوات طويلة على الفيديو.


وكانت طرحت سميرة سعيد أغنيتها "مون شيري" على طريقة الفيديو كليب وذلك في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وعلى يوتيوب

 

 

 

المصدر - الفن 

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