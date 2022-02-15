شاهد..محمد رمضان يحتفل بـ 5 مليار مشاهدة على تيك توك

الوكيل الإخباري - احتفل الفنان محمد رمضان بوصول مشاهداته على "تيك توك" لأكثر من 5 مليار مشاهدة، وذلك عبر فيديو له قام بنشره على موقع انستجرام.
قال محمد رمضان "مبروك لبلدي اولا ومبروك لجمهوري الغالي تخطي هاشتاج محمد رمضان على تيك توك 5 مليار مشاهدة".
تابع رمضان قائلا "بكدة الحمدالله أصبح اعلى اسم فنان عربي على تيك توك فنان مصري".
تفاعل الجمهور مع الفيديو وقاموا بتهنئة محمد رمضان على حصوله على 5 مليار مشاهدة.
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