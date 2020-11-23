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الإثنين، 23-11-2020 01:08 م

شبيه الفنان تيم حسن يثير الجدل الكبير على مواقع التواصل.. شاهد

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الوكيل الاخباري - نجحت شخصية "جبل شيخ الجبل" التي يجسدها الفنان السوري تيم حسن في مسلسل "الهيبة" مرة جديدة بجزئه الرابع في التأثير على الجمهور من خلال تقليد إطلالته وعباراته الخاصة وحركاته التي يكررها خلال الحلقات.

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وبعد الحلقة الاولى من المسلسل، قام العديد من الشبان بتقليد إطلالة النجم السوري من خلال لوك الشعر الطويل قليلاً واللحية، وعمد البعض منهم الى وضع الشال الذي يستخدمه تيم باستمرار في اولى حلقات المسلسل.


حيث انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يقلّد شخصية "جبل"، وارتدى ملابس شبيهة بستايل الشخصية، إلى جانب اللحية الطويلة، وعمد على تكرار كلمات إعلان المسلسل الذي انتشر قبل بداية العمل.

 

ولفت الشاب الأنظار بسبب الشبه الكبير بينه وبين النجم السوري، وضجت مواقع التواصل بملامحه التي تشبه تيم حسن الى حدّ كبير، وتساءل البعض ما إذا كان من أقاربه، الا انه لم يكشف عن هوية الشاب ولم يعرف ما إذا كان قريب لتيم او مجرد معجب.



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