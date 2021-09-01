شكران مرتجى تكشف عن معنى اسمها - صورة

الوكيل الإخباري - تحدثت الممثلة السورية شكران مرتجى عن معنى اسمها، اذ نشرت صورة لها على صفحتها الخاصة، وعلّقت عليها بالقول: "شكران من الشكر وفي المعجم عكس الكفران هذا ماحصلت عليه إستنتاجاً وبحثاً.

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أما الحقيقة فمن سبقنني من أخواتي سوزان ونوران فكنت على قافيتهن وجدتي رحمها الله تركية الأصل أغلب ظني أنها سبب مهم في التسمية وعلى قول أمي أنها أسمتني شكران لانها تعبت في وقت مخاضها بحضرتي فلم تشكر الله مره بل مرتان فأسمتني شكران، وأنا صغيرة كنت لا أحب إسمي كثيراً لأني أشعر أنه هو من يميزني وهو من يجعلني مختلفه عن صديقاتي ويثير التساؤل أقسمت بيني وبيني أن أميزه أنا وأن يكون لي نصيب من إسمي وأجعل كل من يقول شكراً يبتسم ويقول شكران مرتجى، ويرفقها ب هههههه، وأن من يسمي ابنته شكران يوماً بعد رحيلي يقول او تقول لابنتها أسميناكي على إسم ممثلة كانت يوماً



لا أدري إن وفيت بقسمي، ولكن فخورة بإنه حصيلة لحظة حب بين عاشقين فكنت أنا وأخوتي شكراً أمي وأبي بل شكران .



(بوست مكرر تم النشر قبل سنتين )، إذا بدكم كل حدا يخبرنا قصة أسمه حلوة الفكرة ، بس تفضي حكيلنا قصة أسمك لأنه الصورة بمدخل بنايتكم ".





المصدر- الفن