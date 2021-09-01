الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

وزارة البيئة تتسلم طائرة ضمن مشروع الرصد الوطني

2646 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

السياحة تدعو المنشآت السياحية للالتزام بأوامر الدفاع والبروتوكولات الصحية

تخفيض مخصصات أعلاف مربي الماشية 20 %

إلقاء القبض على مطلوبين اثنين في الزرقاء

الحكومة: منهاج جديد لتعزيز المهارات الرقمية لطلبة المدارس

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

وفد نيابي برئاسة رئيس مجلس النواب يغادر إلى بغداد

بوتين يحقق حلم الطفولة

التربية تحدد شرط الاستمرار بالتعليم الوجاهي في المدارس

الأربعاء، 01-09-2021 11:54 ص

شكران مرتجى تكشف عن معنى اسمها - صورة

emarat-news_2021-04-07_10-18-54_653651


الوكيل الإخباري - تحدثت الممثلة السورية شكران مرتجى عن معنى اسمها، اذ نشرت صورة لها على صفحتها الخاصة، وعلّقت عليها بالقول: "شكران من الشكر وفي المعجم عكس الكفران هذا ماحصلت عليه إستنتاجاً وبحثاً.

اضافة اعلان

 

أما الحقيقة فمن سبقنني من أخواتي سوزان ونوران فكنت على قافيتهن وجدتي رحمها الله تركية الأصل أغلب ظني أنها سبب مهم في التسمية وعلى قول أمي أنها أسمتني شكران لانها تعبت في وقت مخاضها بحضرتي فلم تشكر الله مره بل مرتان فأسمتني شكران، وأنا صغيرة كنت لا أحب إسمي كثيراً لأني أشعر أنه هو من يميزني وهو من يجعلني مختلفه عن صديقاتي ويثير التساؤل أقسمت بيني وبيني أن أميزه أنا وأن يكون لي نصيب من إسمي وأجعل كل من يقول شكراً يبتسم ويقول شكران مرتجى، ويرفقها ب هههههه، وأن من يسمي ابنته شكران يوماً بعد رحيلي يقول او تقول لابنتها أسميناكي على إسم ممثلة كانت يوماً


لا أدري إن وفيت بقسمي، ولكن فخورة بإنه حصيلة لحظة حب بين عاشقين فكنت أنا وأخوتي شكراً أمي وأبي بل شكران .


(بوست مكرر تم النشر قبل سنتين )، إذا بدكم كل حدا يخبرنا قصة أسمه حلوة الفكرة ، بس تفضي حكيلنا قصة أسمك لأنه الصورة بمدخل بنايتكم ".

 


 

المصدر- الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
emarat-news_2021-04-17_10-45-44_090583

أعراض صحية تصيب نادين نسيب نجيم

saad-ramadan

بعد الشفاء من كورونا سعد رمضان يخرج من العزل مع مروان خوري- صورة

5137541-1077284541

الممثلة التركية بورجو اوزبيرك تتهم بالفشل وهكذا ردت

4252626-1799862368

الظهور الأول لـ نور عمرو دياب مع خطيبها - صور

مسلسل-فتاة-النافذة-مترجم-كوفر

مسلسل فتاة النافذة يعود مُجدداً بهذا الموعد - فيديو

بربربربر

أبطال مسلسل ع الحلوة والمرّة يكشفون تفاصيل عن أدوارهم - فيديو