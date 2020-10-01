صابر الرباعي يعلن تأجيل كليب جريدة الرجل الثاني

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان التونسي صابر الرباعي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن تأجيل طرح فيديو كليب أغيته الجديدة "جريدة الرجل الثاني" إلى يوم 6 تشرين الأول أكتوبر المقبل، بعدما كان من المقرّر عرضه غدًا، وذلك بسبب تزامن الطرح مع وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.
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حيث انه قال : "أحبائي، أعلم أنكم تنتظرون بفارغ الصبر فيديو كليب جريدة الرجل الثاني الذي كان من المُقرر عرضه غدًا.. لكنني قررت تأجيل عرضه ليوم 6 أكتوبر وذلك بعد الخبر الصادم والحزين برحيل أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد رحمه الله".
المصدر : الفن
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