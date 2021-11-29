الإثنين 29-11-2021
الوكيل الاخباري

سلالة أوميكرون.. رب ضارة نافعة

الاحتلال يعتقل فلسطينيا في البلدة القديمة من القدس

إضراب اليوم الواحد.. 161 مدرسة وكالة توقفت عن التعليم اليوم

القطاع السياحي يبدأ بتلقي جرعة كورونا الثالثة .. غداً

أسكتلندا تسجل أول إصابات بأوميكرون

تحذير في مصر من متحور كورونا الجديد

الصين تعود للإغلاقات في شمالي البلاد بعد عودة إصابات كورونا

انتشار سريع في عدوى كورونا وموجة رابعة متوقعة في جنوب إفريقيا

اخصائي فيروسات روسي يتحدث عن طرق إيقاف تفشي سلالة أوميكرون

الوكيل ينشر النص الكامل لمشروع قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية

الإثنين، 29-11-2021 11:30 ص

صبا مبارك تكشف الحالة التي تعتزل التمثيل بسببها

8574_siba-mbraak-new


الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة صبا مبارك، في الندوة التي أقيمت على هامش عرض فيلمها "بنات عبد الرحمن" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنها تحب تجسيد الأدوار وممل بالنسبة لها لعب نفس الشخصيات قائلة: "اللي بحاول أكسره فيا دلوقتي هو إني ألعب أدوار بيتغير فيها شكلي وتفكيري".

اضافة اعلان

وتابعت: "اختلاف الشخصيات بيشكل ثراء داخليا، وممكن أبطل تمثيل لو ده مش موجود، لأني شخصية بتمل بسرعة، وممكن أبطل تمثيل لو ملقتش شخصيات مختلفة".

وتحدثت صبا مبارك، عن تفاصيل الفيلم قالت: "العمل تدور أحداثه حول علاقة أسرية مضطربة بين أربع شقيقات لا تجمعهن تقريبا إلا صلة الدم، بينما تختلف كل واحدة عن الأخرى في طباعها وتفاصيل حياتها، يتزامن اختفاء والدهن مع تفجر مشكلاتهن الخاصة".

 المصدر - لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
819020_0

هذا ما قالته شريهان لنيللي وكريم عبد العزيز بعد تكريمهما

394428

بلقيس فتحي تستعد لمفاجأة المغاربة بأغنية خاصة

20190515_174445

معتصم النهار يعود إلى الدراما السورية

1038033550_0_0_959_602_1920x0_80_0_0_60ea8a363155f97beafe2b53bb9ccc7e

شيرين عبد الوهاب بأول تصريح لها بعد إنتشار خبر طلاقها

httpsrotana.netassetsuploads201908بالصور..-نادية-الجندي-تستمتع-بعطلتها-الصيفية-بفستان-شبابي-قصير

شاهد...سقوط نادية الجندي في مهرجان القاهرة

323333-1

صفاء سلطان تتعرض لجلطة دموية

أخبار متعلقة
image (5)

تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

47116123_534580243692230_5090779686041173218_n-780x470

باسم ياخور ينجو من الموت