صبا مبارك تكشف الحالة التي تعتزل التمثيل بسببها

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة صبا مبارك، في الندوة التي أقيمت على هامش عرض فيلمها "بنات عبد الرحمن" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنها تحب تجسيد الأدوار وممل بالنسبة لها لعب نفس الشخصيات قائلة: "اللي بحاول أكسره فيا دلوقتي هو إني ألعب أدوار بيتغير فيها شكلي وتفكيري".





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وتابعت: "اختلاف الشخصيات بيشكل ثراء داخليا، وممكن أبطل تمثيل لو ده مش موجود، لأني شخصية بتمل بسرعة، وممكن أبطل تمثيل لو ملقتش شخصيات مختلفة".





وتحدثت صبا مبارك، عن تفاصيل الفيلم قالت: "العمل تدور أحداثه حول علاقة أسرية مضطربة بين أربع شقيقات لا تجمعهن تقريبا إلا صلة الدم، بينما تختلف كل واحدة عن الأخرى في طباعها وتفاصيل حياتها، يتزامن اختفاء والدهن مع تفجر مشكلاتهن الخاصة".





المصدر - لها