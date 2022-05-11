صورة تجمع أشرف عبد الباقي بمحمد إمام

الوكيل الإخباري-نشر الممثل المصري أشرف عبد الباقي على وسائل التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بالممثل محمد إمام وعلق على الصورة قائلاً: "حبيبي وإبن حبيبي"، الصورة التي حازت على عدد كبير من الاعجابات علق عليها المتابعون متمنين التوفيق للثنائي، ومن بين التعليقات تعليق من الممثل المصري رشوان توفيق الذي علق: "ربنا يوفقكم ويحفظكم يا حبايبي المحترمين".



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وشوّق مؤخراً الممثل محمد إمام متابعيه لفيلمه المقرر عرضه في عيد الأضحى وهو بعنوان "عمهم"، عبر نشره صوراً له من التصوير على وسائل التواصل الاجتماعي كما صور من بوستر الفيلم.





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