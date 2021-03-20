السبت 20-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

لجنة الاوبئة تعلق على مطالب تحويل مدارس اردنية الى مستشفيات

الصحة البريطانية: نصف البالغين تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا

صحة الطفيلة: حالات نشطة لانتشار فيروس كورونا

شخص يحدث جلبة في شارع الجامعة الأردنية

التعليم العالي يقر نظام أسس تعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية

أسماءهامة لمنصب وزير الصحة قيد الدراسة

السفير التونسي: علاقاتنا مع الأردن انموذج يحتذى به

الأزرق: توفر خدمة الترخيص المتنقل في اليومين المقبلين

نقابة الأطباء تلغي العقود الفردية بين الأطباء وشركات التأمين

مصادر لـ الوكيل : لم يصل مكتب وزير الصحة اي استقالة حتى الآن

السبت، 20-03-2021 01:03 م

صورة حورية فرغلي بعد تعديل أنفها تثير ضجة.. والفنانة المصرية تحسم الجدل

21273081_1882669841760148_1826241084926321792_o


الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، حقيقة الصورة التي تداولها ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إنها بعد إجرائها إحدى العمليات في أمريكا.

اضافة اعلان

وقالت حورية فرغلي، في تصريحات مع موقع "اليوم السابع"، "إن الصورة المتداولة قديمة من حوالي 6 سنوات، منذ أول عملية أجرتها والتي كانت سببا في العمليات التي تلتها"، مؤكدة أن حالتها حاليا مستقرة وأحسن بكثير".


وأضافت: "الصورة كانت على صفحة فيسبوك عندها ولكن أحد الأشخاص قام بتهكير الأكونت الخاص بها وليس لديها أي صفحات حاليا".


وتداول خلال الساعات الماضية مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفنانة المصرية، حورية فرغلي، تفيد بأنها شكل وجهها بعد إجراءها إحدى العمليات في أمريكا. وظهرت بشكل مختلف تماما وأنف طبيعية بعد إجرائها للعملية الثانية.


وكان مصدر مقرب من، حورية فرغلي، كشف سبب اختفائها بعد إجرائها العملية الثانية الخطيرة لإصلاح أنفها في أمريكا. وقال المصدر، في تصريحات مع موقع "سيدتي نت"، إن "حورية لم تتمكن من طمأنة جمهورها على وضعها الصحي كما فعلت عقب الجراحة الأولى، بسبب توصية طبيبها المعالج بوضعها على جهاز التنفس بالأكسجين لمدة ثلاثة أسابيع، لتجهيزها للجراحة الثالثة".


وذكرت تقارير مصرية، يوم السبت الماضي، أن "اختفاء حورية فرغلي بعد العملية الثانية زاد من تكهنات بأنها باءت بالفشل، بل ووصلت إلى تدهور حالتها الصحية بعد العملية، وذلك دون نفي أو تأكيد من المقربين منها".


وكان آخر ظهور لحورية فرغلي عبر وسائل الإعلام قبل أسبوعين، عندما تحدثت للمرة الأولى عبر شاشة التلفزيون، منذ إجراء العملية الأولى، لترد على أنباء تطورات حالتها الصحية قبل خضوعها للعملية الجراحية الثانية في الولايات المتحدة.


وأوضحت حورية فرغلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، أن "الجراحة الأولى التي خضعت لها استغرقت عشر ساعات ونصف الساعة، وكانت مؤلمة جدا لكنها تحملت الألم، وعادت إلى البيت وتحسنت حالتها، وعندما دخلت على الإنترنت وجدت أخبارا عن وفاتها، وعرفت أن البعض اتصل بوالدتها ليعزيها في وفاتها".


وأشارت إلى أن "الطبيب حاليا يزرع لها الجلد لعدم وجود جلد كاف، ويفترض أن تخضع في العاشرة من صباح الاثنين الموافق الأول من مارس الجاري لجراحة ثانية، سبقها إجراؤها اختبار كورونا كانت نتيجته سلبية".


 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
eei

بعد إصابتها.. كورونا ينتقل إلى أحد أفراد عائلة هنا الزاهد

159416973_297400628412902_6523296061898215913_o

محمد رمضان ينشر الصور الأولى للإعلان الذي تسبب بإصابته

161134261_2988681951407427_3984317089148329141_n

وفاة المخرج المصري رائد لبيب بعد صراع مع مرض السرطان

4597432014-03-15-00379_1200x720-1200x675

وفاة الفنانة منى بدر عن عمر يناهز 85 عاما

123546

بعد وفاة والدها.. الإعلامية المصرية لبنى عسل تتصدر محركات البحث في مصر

امام-في-مسلسل-النمر-2021-1615102910-0

محمد إمام بصورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد.. شاهد

أخبار متعلقة
eei

بعد إصابتها.. كورونا ينتقل إلى أحد أفراد عائلة هنا الزاهد

حالة-حورية-فرغلي-الصحية-1612527774-0

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي

istockphoto-1082727962-640x640

عاملة منزل تحبس ممثلة مصرية وتسرق سيارتها! - صور

220215201328442169058

تفاصيل جديدة للحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي