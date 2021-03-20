صورة حورية فرغلي بعد تعديل أنفها تثير ضجة.. والفنانة المصرية تحسم الجدل

الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، حقيقة الصورة التي تداولها ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إنها بعد إجرائها إحدى العمليات في أمريكا.

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وقالت حورية فرغلي، في تصريحات مع موقع "اليوم السابع"، "إن الصورة المتداولة قديمة من حوالي 6 سنوات، منذ أول عملية أجرتها والتي كانت سببا في العمليات التي تلتها"، مؤكدة أن حالتها حاليا مستقرة وأحسن بكثير".



وأضافت: "الصورة كانت على صفحة فيسبوك عندها ولكن أحد الأشخاص قام بتهكير الأكونت الخاص بها وليس لديها أي صفحات حاليا".



وتداول خلال الساعات الماضية مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفنانة المصرية، حورية فرغلي، تفيد بأنها شكل وجهها بعد إجراءها إحدى العمليات في أمريكا. وظهرت بشكل مختلف تماما وأنف طبيعية بعد إجرائها للعملية الثانية.





وكان مصدر مقرب من، حورية فرغلي، كشف سبب اختفائها بعد إجرائها العملية الثانية الخطيرة لإصلاح أنفها في أمريكا. وقال المصدر، في تصريحات مع موقع "سيدتي نت"، إن "حورية لم تتمكن من طمأنة جمهورها على وضعها الصحي كما فعلت عقب الجراحة الأولى، بسبب توصية طبيبها المعالج بوضعها على جهاز التنفس بالأكسجين لمدة ثلاثة أسابيع، لتجهيزها للجراحة الثالثة".



وذكرت تقارير مصرية، يوم السبت الماضي، أن "اختفاء حورية فرغلي بعد العملية الثانية زاد من تكهنات بأنها باءت بالفشل، بل ووصلت إلى تدهور حالتها الصحية بعد العملية، وذلك دون نفي أو تأكيد من المقربين منها".



وكان آخر ظهور لحورية فرغلي عبر وسائل الإعلام قبل أسبوعين، عندما تحدثت للمرة الأولى عبر شاشة التلفزيون، منذ إجراء العملية الأولى، لترد على أنباء تطورات حالتها الصحية قبل خضوعها للعملية الجراحية الثانية في الولايات المتحدة.



وأوضحت حورية فرغلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، أن "الجراحة الأولى التي خضعت لها استغرقت عشر ساعات ونصف الساعة، وكانت مؤلمة جدا لكنها تحملت الألم، وعادت إلى البيت وتحسنت حالتها، وعندما دخلت على الإنترنت وجدت أخبارا عن وفاتها، وعرفت أن البعض اتصل بوالدتها ليعزيها في وفاتها".



وأشارت إلى أن "الطبيب حاليا يزرع لها الجلد لعدم وجود جلد كاف، ويفترض أن تخضع في العاشرة من صباح الاثنين الموافق الأول من مارس الجاري لجراحة ثانية، سبقها إجراؤها اختبار كورونا كانت نتيجته سلبية".







المصدر : سبوتنك



