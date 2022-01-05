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الأربعاء، 05-01-2022 01:09 م

طرح أغنية لذكرى بعد 18 من رحيلها - فيديو

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الوكيل الإخباري - أعلن الموسيقار هاني مهنا، مفاجأة لجمهور الفنانة الراحلة ذكرى بعد وفاتها بـ18 عاماً، حيث كشف تفاصيل إعادة طرحه أغنية "تبقى مين"، التي غنتها المطربة التونسية التي رحلت عن عالمنا عام 2003.

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وقال مهنا، في تصريحات صحافية إنه لم يعد توزيع الأغنية كما ظن البعض، لكنه أضاف بعض الكمنجات عليها، وقرر طرحها بشكل جديد للجمهور المحب للفنانة الراحلة.

وكان هاني مهنا قد طرح على قناته الرسمية بـ"يوتيوب"، أغنية "تبقى مين"، للفنانة الراحلة ذكرى، وهي من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان وتوزيع هاني مهنا، وكتب هاني مهنا عليها قائلًا: "رحمك الله يا أعز وأغلى الناس ذكرى محمد".

 

 

 

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