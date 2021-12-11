عاصي الحلاني يكشف ما حصل معه ليلة رحيل والدته - فيديو

الوكيل الإخباري - حلّ النجم عاصي الحلاني ضيفا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، وتحدث عن تفاصيل خاصة عن حياته الشخصية، كاشفاً بأن اسمه الحقيقي هو محمد، وبأن الموسيقار الراحل سيمون أسمر هو السبب في تغيير اسمه إلى عاصي، كاسم فني له.

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وتحدث النجم اللبناني عن كواليس ليلة رحيل والدته، موضحاً أنها مرت بأزمة صحية صعبة وكانت في غيبوبة، لكنه قرر الحديث معها قبل ساعات من وفاتها وبالفعل تجاوبت معه وأدمعت عيناها، وتوفيت في صباح اليوم التالي.





وعن أغنية "باب عم يبكي" التي أطلقها بعد رحيل والدته، أكد الحلاني أن الأغنية كانت مكتوبة قبل فترة طويلة من رحيلها، وكان مؤلفها كتبها بحزن بعدما علم بزواج حبيبته من شخص آخر، وفي أثناء تسجيل الأغنية تعرضت والدته إلى وعكة صحية ثم توفت بعدها، فقرر أن يكون كليب الأغنية عن فراق الأم.





المصدر - لها

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