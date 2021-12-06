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الإثنين، 06-12-2021 04:32 م

تكريم الفنان عاصي الحلاني في دبي - فيديو

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الوكيل الإخباري - كرم مهرجان "الأفضل 2021" الفنان عاصي الحلاني في حفل أقيم في دبي بحضور عدد كبير من الوجوه الفنيّة والإعلاميّة .

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وتوجّه الحلاني لإدارة المهرجان بالشكر على هذا التكريم مشدّداً على أن لبنان سيبقى من أجمل بلدان العالم بفضل أبناءه وبفضل الأشقاء العرب الذين يقفون دائماً إلى جانب الشعب اللبناني، كما قدّم الحلاني على المسرح أغنية "دبي الحلم الواعد" .

 

المصدر - لبنان 24 

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