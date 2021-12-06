تكريم الفنان عاصي الحلاني في دبي - فيديو

الوكيل الإخباري - كرم مهرجان "الأفضل 2021" الفنان عاصي الحلاني في حفل أقيم في دبي بحضور عدد كبير من الوجوه الفنيّة والإعلاميّة .
وتوجّه الحلاني لإدارة المهرجان بالشكر على هذا التكريم مشدّداً على أن لبنان سيبقى من أجمل بلدان العالم بفضل أبناءه وبفضل الأشقاء العرب الذين يقفون دائماً إلى جانب الشعب اللبناني، كما قدّم الحلاني على المسرح أغنية "دبي الحلم الواعد" .
الف شكر على التكريم الغالي على قلبي من مصر في ارض الأمارات الحبيبة حفل تكريم #وشوشة في #دبي #عاصي_الحلاني #assielhallani pic.twitter.com/bO9Mykr0qV— Assi El Hallani (@assihallani) December 4, 2021
المصدر - لبنان 24
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