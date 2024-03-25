الإثنين 25-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الغذاء والدواء تداهم شقة سكنية تُجرى داخلها تداخلات تجميلية باستخدام حقن غير مجازة

الإقراض الزراعي: 99% نسبة تحصيلات قروض مشاريع المؤسسة في اربد

صندوق البحث والابتكار في وزارة التعليم العالي يبدأ استقبال الطلبات لمشروعات 2024

التربية تمنح طلبة التوجيهي فرصة أخيرة للتسجيل

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن ؟

"بريكس" تعتمد نظام دفع غير مرتبط بالدولار.. فما هو؟

مستعمرون يقتحمون الأقصى والاحتلال يخلي باحاته

صندوق النقد الدولي يذكر أوكرانيا بضرورة سداد ديونها

انخفاض 20 قرشاً على سعر الباذنجان في السوق المركزي

هيئة البث الإسرائيلية: لا خيار لنا سوى دخول رفح

الإثنين، 25-03-2024 12:23 م

عبدو العربجي وقصة حب تلوح في الأفق مع بدور الداية

FuGbQhCX0BcLpzj


الوكيل الإخباري - مع كل المشاكل التي تفعلها بدور الداية والتي تلعب شخصيتها ديما قندلفت في مسلسل العربجي 2 ، يقابلها صمت تام في غالب الأحيان من قبل عبدو العربجي والذي يلعب شخصيته باسم ياخور.

ذلك الصمت جعل كل الشخصيات في العمل تتهم عبدو بالتستر على أفعال بدور التي تحل المشاكل في كل مكان تتواجد فيه.. إلا أنه من الواضح وجود مشاعر وحب خفي بين عبدو وبدور.. وهذا ما أثبتته أحداث الحلقة 13.

اضافة اعلان


فبعد أن قامت بدور بتشجيع محمود وزمرد على الهرب بعيدا حتى يتمكنوا من الزواج بسبب معارضة حسن، استطاع حسن أن يكشفهم ويهجم على محمود إلا أن بدور قامت بضربه على رأسه من الخلف وربطه في الشجرة حتى يتمكنوا من الهروب.

 

وعندما عادت له في المساء حتى تطعمه و كان الجميع يبحث عنه لأنه مفقود.

 

وجدها عبدو العربجي وقام بفك حسن.. وبقي هو وبدور، ودار نقاش بينهما بصوت عالي إلا أنها تمكنت كعادتها أن تدافع عن نفسها و تقلب الحق باطل.

 

ولكن اللافت في المشهد.. قام عبدو بضم بدور إلى حضنه في لقطة رومانسية.

 

et بالعربي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
133-031914-avocato-blessing-series-episode-two_700x400

نعمة الأفوكاتو.. مسلسل يعبث بعقل المشاهد بأحداثه وهذه نهايته

496199_0

بسمة بوسيل تكشف حقيقة عودتها لـ تامر حسني

722b3858eb

تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صبا مبارك قبل عرضه

433634558_18426025540026836_7792984926796781891_n

مفاجأة MBC لجمهور نيللي كريم في النصف الثاني من رمضان

52D17F14-B181-467C-BEAE-64499BE90373

إعتذارات وعتابات بين أنغام وأصالة - فيديو

6ipj-13-730x438

صفعة ماغي بو غصن في 'ع أمل' تتصدّر الترند اللبناني - فيديو