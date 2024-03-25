عبدو العربجي وقصة حب تلوح في الأفق مع بدور الداية

الوكيل الإخباري - مع كل المشاكل التي تفعلها بدور الداية والتي تلعب شخصيتها ديما قندلفت في مسلسل العربجي 2 ، يقابلها صمت تام في غالب الأحيان من قبل عبدو العربجي والذي يلعب شخصيته باسم ياخور.



ذلك الصمت جعل كل الشخصيات في العمل تتهم عبدو بالتستر على أفعال بدور التي تحل المشاكل في كل مكان تتواجد فيه.. إلا أنه من الواضح وجود مشاعر وحب خفي بين عبدو وبدور.. وهذا ما أثبتته أحداث الحلقة 13.

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فبعد أن قامت بدور بتشجيع محمود وزمرد على الهرب بعيدا حتى يتمكنوا من الزواج بسبب معارضة حسن، استطاع حسن أن يكشفهم ويهجم على محمود إلا أن بدور قامت بضربه على رأسه من الخلف وربطه في الشجرة حتى يتمكنوا من الهروب.

وعندما عادت له في المساء حتى تطعمه و كان الجميع يبحث عنه لأنه مفقود.

وجدها عبدو العربجي وقام بفك حسن.. وبقي هو وبدور، ودار نقاش بينهما بصوت عالي إلا أنها تمكنت كعادتها أن تدافع عن نفسها و تقلب الحق باطل.

ولكن اللافت في المشهد.. قام عبدو بضم بدور إلى حضنه في لقطة رومانسية.

et بالعربي