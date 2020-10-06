الثلاثاء 06-10-2020
الوكيل الاخباري

ريال مدريد يرفض النجوم في سابقة لم تحصل منذ 30 سنة

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

تحذير أمني جديد للأردنيين

اللوزي للوكيل: سنراقب صرف وصولات العقبه

توضيح حكومي بشأن الحظر الشامل

التربية للوكيل : 600 شاشة عرض لمدارس المناطق النائية

أسعار الذهب الثلاثاء 6/10/2020

تجهيزات لاستقبال مصابي كورونا في طوارئ البشير

بدء الترشـــح للانتخابات النيابية

وفيات الثلاثاء 6/10/2020




الثلاثاء، 06-10-2020 11:46 ص

عبد الناصر المرقبي ينضم لـ باب الحارة وهذه تفاصيل شخصيته

1884464_1601971971


الوكيل الإخباري _ كشف الفنان عبد الناصر المرقبي عن انضمامه إلى فريق عمل مسلسل "باب الحارة" بجزئه الحادي عشر مع المخرج محمد زهير رجب.

اضافة اعلان

حيث انه سيؤدي شخصية جديدة على العمل، بدور "أبو شامان" الذي يخرج من السجن ويصبح مساعداً للعكيد أبو النار/علي كريم من دون مقدمات. 


ويشار إلى أن للمرقبي حوالي ثلاثين مسلسلاً درامياً، لعل أشهرها مسلسل "ضيعة ضايعة" بشخصية "عادل الفساد".

المصدر : الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
10201725162713

صورة جديدة للفنانة ياسمين صبري تثير الجدل.. شاهد

271809_0

شاهد.. هذا ما فعلته هنا الزاهد في الذكرى الأولى لوفاة طلعت زكريا

main_image5f3906183cd00

نادين نجيم تثير الجدل بثمن اطلالتها الأخيرة

1280x960

أحمد فهمي يخضع لتجربة لقاح ضد فيروس كورونا

the voice senior

برنامج جديد للمواهب The Voice Senior .. يبدأ غدا

120879809_3380249692065431_1920278862545921786_n

وفاة المخرج اللبناني دانيال جوزيف بشكل مفاجئ

أخبار متعلقة
9942420_1547719742 (1)

أسامة حلوم يكشف عن شخصيته في باب الحارة

جيني-اسبر-اكلناها

جيني إسبر تنفي مشاركتها في باب الحارة 11

word-image

زهير عبد الكريم يكشف سبب انسحابه من باب الحارة 11

DAA94906-53A3-4FC1-A646-9E7E6EF43131-660x330

ام زكي تكشف تفاصيل جديدة من باب الحارة 11

Bab-alhara-1110x564

باب الحارة 11 يعيد الإدعشري !

5403919_1600101401

رنا حيدر تكشف عن تطورات شخصيتها في باب الحارة