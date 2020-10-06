عبد الناصر المرقبي ينضم لـ باب الحارة وهذه تفاصيل شخصيته

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان عبد الناصر المرقبي عن انضمامه إلى فريق عمل مسلسل "باب الحارة" بجزئه الحادي عشر مع المخرج محمد زهير رجب.

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حيث انه سيؤدي شخصية جديدة على العمل، بدور "أبو شامان" الذي يخرج من السجن ويصبح مساعداً للعكيد أبو النار/علي كريم من دون مقدمات.



ويشار إلى أن للمرقبي حوالي ثلاثين مسلسلاً درامياً، لعل أشهرها مسلسل "ضيعة ضايعة" بشخصية "عادل الفساد".





المصدر : الفن

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