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الأربعاء، 27-10-2021 10:36 ص

​غادة عبد الرازق​ في أحدث ظهور لها - صورة

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الوكيل الإخباري - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة المصرية غادة عبد الرازق بدت فيها جميلة للغاية الا ان المتابعون شبههوها بشكل كبير للممثلة حلا شيحة من خلال ملامح وجهها.

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وأشار البعض ان غادة اتبعت طريقة مختلفة في وضع المكياج مما ابرز ملامحها وشبهها المقصود او غير المقصود بـ حلا شيحة الا ان البعض الاخر رأى انها تشبه ايضاً الممثلة ياسمين عبد العزيز.

 

يذكر ان غادة كانت قد فاجأت متابعيها، بعد أن أقدمت على حذف كافة منشوراتها عن صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، من دون معرفة السبب وراء ذلك الا انها عادت بعد ايام الى صفحتها وتنشر محتواها كالعادة.

 

 

المصدر - الفن 

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