غصة في قلب ماغي بو غصن

الوكيل الإخباري - عبرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عن غصة في قلبها بسبب ما آلت إليه الاوضاع في لبنان.

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وكتبت ماغي على صفحتها : شو حزين بلدنا بالعيد.. وشو ما بيلبقلو.. وقديش عملتوا فينا جرائم رح يذكرا التاريخ.. رح يخلدكن التاريخ بحق كل قلب محروق صباح الخير ع الحلوين رغم كل شي ".

وتابعت متوجهةً للمتابعين:" انتو احلى عالم بتنشروا الامل والطاقة لان الله بقلبكن"

يذكر أن ماغي كانت قد حققت نجاحاً كبيراً في مسلسل "للموت" الذي عرض في شهر رمضان المبارك الماضي، ونال العمل الكثير من الإشادات.

شو حزين بلدنا بالعيد..

وشو ما بيلبقلو..

وقديش عملتوا فينا جرائم رح يذكرا التاريخ..

رح يخلدكن التاريخ بحق كل قلب محروق👌

صباح الخير ع الحلوين رغم كل شي❤️ — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) December 5, 2021

المصدر - الفن

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