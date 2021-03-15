فنان شهير يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له.. فيديو

الوكيل الاخباري - أثارت تصريحات مغني الراب السوري اسماعيل تمر التي أدلى بها ضمن حلقة من برنامج "شو القصة" الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، ضجة على المواقع.

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وتحدث في معرض اللقاء عن تجربته القاسية وذكر أنه وصل إلى لبنان في العام 2011 وأنه لم يكن يمتلك المال، ما دفعه إلى النوم في مكتب لصديق له.



ولفت إلى أنه كان يتم أحياناً إقفال المكتب ما يضطره إلى النوم في أحد مقاهي الإنترنت. وأشار إلى أنه عمل حينها في إحدى شركات بيع الملابس.

وأضاف أن صاحب المقهى اكتشف الأمر وسمح له بالنوم في مكتبه. كما ذكر أنه نام أحياناً على مقعد قبالة البحر إلى أن تمكن بعد مرور عام من استئجار غرفة مع آخرين ومن شراء كومبيوتر محمول ومن إطلاق أولى أغنياته "مليكتي" التي حققت عبر "يوتيوب" أكثر من مليون مشاهدة.



وتطرق إلى لقائه الفنان السوري قصي خولي الذي أصبح من أصدقائه المفضلين مشيراً إلى أنه قدم له الكثير من الدعم.



وعن حياة الأخير الخاصة وما حدث بينه وبين زوجته قال إن الممثل لا يحب إخراج هذه الحياة إلى العلن، لافتاً إلى أنه لم يتدخل وإلى أن قصي قام بحل المشكلة بطريقة لائقة. وتابع أنه لا يمكنه التحدث عن التفاصيل.





لها

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