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الخميس، 11-03-2021 01:19 م

فنان مصري يكشف تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان وطالب بحذف حلقته.. شاهد

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الوكيل الاخباري - كشف مطرب المهرجانات المصري، علي قدوره، أسرار برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2021، مؤكدا أنه يحمل اسم "رامز مريض نفسي"، وأنه طالب بعدم إذاعة الحلقة الخاصة به.

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وخرج قدوره، عبر بث مباشر عبر حسابه على "الفيسبوك"، معترفا بتصوير حلقته مع برنامج "رامز مريض نفسي". وقال، إن "رامز جلال استضاف عددا كبيرا من نجوم المهرجانات، مؤكدا أنه علم بعد عودته أن إدارة البرنامج منحت البعض مكافآت مالية، بينما هو قام بالتصوير مجانا.


وأضاف: "أنا روحت برنامج "رامز مريض نفسي" واتصورت وروحت من غير أي فلوس عشان بحب الشخصية دي وبعدين اتضح إن فيه حاجات ماكنتش عايزها تتذاع وهما هيذيعوها".


وتابع قدوره: "وأنا مخدتش فلوس مع إن فيه ناس أخدت فلوس، بس أنا عايز من إدارة البرنامج الحلقة بتاعتي ماتتذاعش، مش عايزها تتذاع، عشان بعد كدا هجيب رامز جلال ذات نفسه وأعمل فيه مقلب".

 

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، صورة خاصة ببرنامج الفنان المصري رامز جلال، الجديد، والذي ينتظر الجمهور عرضه خلال موسم رمضان 2021، بعنوان "رامز مريض نفسي".

من جانبه، قال مصدر في قناة mbc، في تصريح مع موقع "في الفن"، إن "هذا البوستر مزيف وليس حقيقيا، وبالطبع ليس البوستر الرسمي للبرنامج الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل".

 


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