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الثلاثاء، 18-05-2021 01:18 م

فيديو - بكاء أروى على القضية الفلسطينية يعرضها الى هجوم !

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الوكيل الاخباري - أظهر العديد من نجوم العرب والأجانب دعمهم للقضية الفلسطينية، أكان ذلك بمنشورات شاركوها عبر حساباتهم الخاصة التي تصل فيها أعداد المتابعين إلى ملايين، أو بتبرعات لأولئك الذين تهجروا ودمرت منازلهم وممن بحاجة للعناية الطبية.

وقد شاركت الفنانة اليمنية أروى متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو وهي تبكي على أطفال فلسطين، وقالت: "احنا كنا نجيب أولاد عشان نعطيهم حياة حلوة، وفي أهل جالسين يعطوا عيالهم أكفانهم.. يا رب الأمور تخلص".

ورغم الفيديو المؤثر، إلَّا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا ظهورها تبكي وأشاروا أنها تحاول حصد المزيد من الشهرة باعتبار القضية الفلسطينية باتت حديث العالم.

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وعلَّق أحد المتابعين: " دحين سؤال بالله .. من شروط البكا والحزن انو لازم افتح السناب واصور وانا ابكي ولا عادي اقدر ابكي بدون ما اصور ؟!"

وأشار أحدهم أن العديد من النجوم يحاولون استغلال القضية لحصد الشهرة، فكتب أحدهم: " الواحد ماوده يتكلم عشان لايتدخل بالنيات لكن اغلب المشاهير صاروا يستغلوا قضية فلسطين عشان يشتهرون اكثر من وراها".

 

المصدر : بوابة

 




 

 


 

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